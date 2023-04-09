На Купянском направлении уничтожены две группы украинских диверсантов

На Купянском направлении российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника», — цитирует РИА Новости Зыбинского.

Отмечается, что артиллерийским огнём была сорвана попытка украинской армии провести ротацию в районе населённых пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка.

Ранее российские военные уничтожили польскую САУ Krab вместе с расчётом на Северском направлении в ДНР.

Марочко сообщал, что украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление.

Он добавил, что ВСУ начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.