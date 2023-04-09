На Купянском направлении уничтожены две группы украинских диверсантов

Короткая ссылка
На Купянском направлении российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника», — цитирует РИА Новости Зыбинского.

Отмечается, что артиллерийским огнём была сорвана попытка украинской армии провести ротацию в районе населённых пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка.

Ранее российские военные уничтожили польскую САУ Krab вместе с расчётом на Северском направлении в ДНР.

Марочко сообщал, что украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление.

Он добавил, что ВСУ начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить