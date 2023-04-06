Марочко: нехватку солдат под Купянском ВСУ компенсируют дальнобойными огневыми средствами

Нехватку солдат под Купянском ВСУ компенсируют дальнобойными огневыми средствами.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянском направлении наблюдается небольшое уменьшение численности украинских боевиков на передовых позициях. Из-за регулярного огневого воздействия наших войск на этом участке фронта для вооружённых формирований Украины стали затруднительны поставки боекомплекта и переброска резервов», — цитирует его ТАСС.

Марочко рассказал, что это повлияло на количество личного состава на передовых позициях, которое пытаются компенсировать увеличением огневых дальнобойных средств на второй и третьей линии обороны.

Ранее российские военные уничтожили польскую САУ Krab вместе с расчётом на Северском направлении в ДНР.

Марочко сообщал, что украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление.

Он добавил, что ВСУ начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.