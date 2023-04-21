РИА Новости: дронам ВСУ приходится менять траекторию полёта из-за противодроновых ружей

Боец группы «Вагнер» сообщил, что военнослужащим ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) часто приходится менять траекторию полёта своих тактических беспилотников типа «Мавик» из-за высокой насыщенности линии соприкосновения противодроновыми ружьями.

Об этом пишет РИА Новости.

«Там фронт, их позиции. Они оттуда взлетают, сажаю аккумулятор им. То есть сгорают их беспилотники. Поступает сигнал, после чего выдвигаюсь к той стене. Оттуда веду работу. Пока наблюдаю за обстановкой», — заявил он.

Боец пояснил, что на линии боевого соприкосновения постоянно находятся специальные группы для перехвата тактических беспилотников ВСУ, которые на военном сленге называют «птицеловами».

Данные группы используют противодроновые ружья, которые выводят из строя средства разведки противника, добавил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Воздушно-десантные войска и артиллерия России пресекли попытки Вооружённых сил Украины контратаковать и перебросить резервы в районе Артёмовска (Бахмута).

Отмечается, что штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о попытках военных Вооружённых сил Украины покинуть Артёмовск (Бахмут) в ДНР малыми группами или сдаться.

Он заявил о прецедентах, когда украинские военные сбегают из Артёмовска малыми группами.