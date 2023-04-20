Советник врио главы ДНР рассказал о попытках военных ВСУ покинуть Артёмовск и сдаться

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о попытках военных Вооружённых сил Украины покинуть Артёмовск (Бахмут) в ДНР малыми группами или сдаться.

По его словам, украинские войска ежедневно несут колоссальные потери и вытеснены на западные окраины Артёмовска. Гагин рассказал, что туда практически нет подвоза боеприпасов, а дороги простреливаются российской артиллерией.

Советник врио главы ДНР добавил, что «украинский гарнизон практически обречён».

Он рассказал о прецедентах, когда украинские военные сбегают из Артёмовска малыми группами.

«Есть и те, кто сдаётся в плен, кто пытается сбежать из города», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны сообщило, что Воздушно-десантные войска и артиллерия России пресекли попытки Вооружённых сил Украины контратаковать и перебросить резервы в районе Артёмовска.

Штурмовые отряды в прошедшие сутки продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города, уточнили в оборонном ведомстве.