Советник врио главы ДНР рассказал о попытках военных ВСУ покинуть Артёмовск и сдаться
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По его словам, украинские войска ежедневно несут колоссальные потери и вытеснены на западные окраины Артёмовска. Гагин рассказал, что туда практически нет подвоза боеприпасов, а дороги простреливаются российской артиллерией.
Советник врио главы ДНР добавил, что «украинский гарнизон практически обречён».
Он рассказал о прецедентах, когда украинские военные сбегают из Артёмовска малыми группами.
«Есть и те, кто сдаётся в плен, кто пытается сбежать из города», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Минобороны сообщило, что Воздушно-десантные войска и артиллерия России пресекли попытки Вооружённых сил Украины контратаковать и перебросить резервы в районе Артёмовска.
Штурмовые отряды в прошедшие сутки продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города, уточнили в оборонном ведомстве.