Соединённые Штаты предупреждали Украину о потенциальном окружении её войск в Артёмовске (Бахмуте) и предлагали оставить город.

Об этом информирует издание The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы разведки США.

Отмечается, что оценки Соединённых Штатов были мрачными уже в январе.

«Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Артёмовске и предлагал Киеву сократить свои потери и оставить город», — сказано в материале.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что Воздушно-десантные войска и артиллерия России пресекли попытки Вооружённых сил Украины контратаковать и перебросить резервы в районе Артёмовска (Бахмута).

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о попытках военных Вооружённых сил Украины покинуть Артёмовск (Бахмут) в ДНР малыми группами или сдаться.