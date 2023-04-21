WP: США предлагали Киеву оставить Артёмовск из-за риска окружения украинских войск
Об этом информирует издание The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы разведки США.
Отмечается, что оценки Соединённых Штатов были мрачными уже в январе.
«Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Артёмовске и предлагал Киеву сократить свои потери и оставить город», — сказано в материале.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что Воздушно-десантные войска и артиллерия России пресекли попытки Вооружённых сил Украины контратаковать и перебросить резервы в районе Артёмовска (Бахмута).
Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о попытках военных Вооружённых сил Украины покинуть Артёмовск (Бахмут) в ДНР малыми группами или сдаться.