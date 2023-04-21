WP: США предлагали Киеву оставить Артёмовск из-за риска окружения украинских войск

Короткая ссылка
Соединённые Штаты предупреждали Украину о потенциальном окружении её войск в Артёмовске (Бахмуте) и предлагали оставить город.

Об этом информирует издание The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы разведки США.

Отмечается, что оценки Соединённых Штатов были мрачными уже в январе.

«Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Артёмовске и предлагал Киеву сократить свои потери и оставить город», — сказано в материале.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что Воздушно-десантные войска и артиллерия России пресекли попытки Вооружённых сил Украины контратаковать и перебросить резервы в районе Артёмовска (Бахмута).

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о попытках военных Вооружённых сил Украины покинуть Артёмовск (Бахмут) в ДНР малыми группами или сдаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить