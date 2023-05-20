12 снарядов за сутки: в Минобороны РФ заявили о перехвате ракет HIMARS и Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одну управляемую авиационную бомбу GBU-32 производства США. Об этом заявили в Минобороны РФ. Также в ведомстве рассказали о продолжающейся работе штурмовых отрядов по освобождению Артёмовска. По данным МО, на этом направлении за сутки уничтожены более 95 военнослужащих ВСУ и наёмников.

В Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны в зоне спецоперации за сутки перехватили ракеты Storm Shadow и снаряды системы HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одна управляемая авиационная бомба производства США GBU-32», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наряду с этим уничтожено 18 украинских беспилотников, добавили в МО.

Авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 72 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89 районах.

Как уточнили в Минобороны РФ, в Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Обстановка на направлениях СВО

По данным ведомства, на Артёмовском тактическом направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивают подразделения группировки войск «Юг».

Ударами армейской авиации и артиллерии поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Богдановка и Ягодное (ДНР). За прошедшие сутки авиация в этом секторе совершила шесть вылетов самолётов, артиллерия выполнила 73 огневые задачи.

Минобороны РФ — о ходе специальной военной операции на Украине

Как уточнили в МО, в ходе боевых действий уничтожены более 95 военнослужащих ВСУ и наёмников, один танк, бронетранспортёр, три пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее авторы Военной хроники рассказали, что штурмовые отряды постепенно устанавливают физический контроль над последними районами Артёмовска, однако сопротивление ВСУ подавлено не везде.

Сообщалось, что гарнизон ВСУ в районе Артёмовска изолирован на три группы, одна из которых использует как огневые точки около 15—20 зданий. Как пишут авторы канала, ВСУ пытаются перебрасывать резервы в этот район, однако их качество заметно упало, а количество уменьшилось как из-за больших потерь от огня российской артиллерии, так и из-за боёв на северных и южных флангах вокруг Артёмовска.

На Донецком направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки «Юг» в течение суток уничтожены до 210 украинских военных, один танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20.

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Кроме того, в районе Авдеевки (ДНР) уничтожено два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

В свою очередь, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки «Восток» поразили силы противника в районе Угледара (ДНР). За сутки уничтожены до 85 украинских военных, два автомобиля и одна гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в течение прошедших суток уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки «Запад» поражены подразделения противника в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в этом секторе пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки здесь уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией группировки «Центр» поражены подразделения ВСУ, находившиеся на территории ЛНР. Кроме того, в этом секторе ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Противник потерял более 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.