МО: штурмовые отряды продолжают бои по освобождению западной части Артёмовска

Штурмовые отряды продолжают вести боевые действия по освобождению западной части Артёмовска (Бахмута).

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Артёмовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прикрытие и сдерживание ВСУ на флангах обеспечивалось подразделениями «Южной» группировки войск.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация на флангах Артёмовска выровнялась.