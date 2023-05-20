МО: штурмовые отряды продолжают бои по освобождению западной части Артёмовска
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Артёмовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прикрытие и сдерживание ВСУ на флангах обеспечивалось подразделениями «Южной» группировки войск.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация на флангах Артёмовска выровнялась.