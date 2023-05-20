ВС России уничтожили до 210 военных ВСУ на Донецком направлении за сутки

Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении до 210 военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений Южной группировки войск в течение суток уничтожено до 210 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены один танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20.

Ранее российские войска уничтожили во Львовской области хранилище топлива для техники Вооружённых сил Украины.