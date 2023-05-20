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ПВО России перехватила 12 снарядов HIMARS и ракеты Storm Shadow

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Российская ПВО за сутки перехватила двенадцать снарядов РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow, сообщает Минобороны России.
ПВО России перехватила 12 снарядов HIMARS и ракеты Storm Shadow
  • РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается о перехвате управляемой бомбы американского производства GBU-32.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Утром 15 мая Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.

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