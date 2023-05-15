В СЦКК ЛНР подтвердили использование ВСУ ракет Storm Shadow при обстреле Луганска

В представительстве ЛНР в СЦКК подтвердили применение украинскими войсками ракет Storm Shadow при обстреле Луганска.

«Вооружённые формирования Украины нанесли ракетный удар по г. Луганску (ЛНР) с применением двух крылатых ракет Storm Shadow», — говорится в сообщении.

При обстреле повреждения получили семь жилых домов, админздание и два автомобиля.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что при обстреле Луганска утром 15 мая никто не пострадал.

Огонь пришёлся на район ВВАУШ. На месте происшествия работают оперативники.

Пасечник подчеркнул, что ВСУ ударили по Луганску в час, когда жители города идут на работу, а дети — в школу.