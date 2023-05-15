Пасечник: ВСУ ударили по Луганску в час, когда жители города идут на работу и в школу

Украинские войска ударили по Луганску в то время, когда горожане идут на работу, а дети — в школу, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«В восемь утра, когда жители города идут на работу, дети — в школу, украинские националисты нанесли очередной удар по Луганску», — написал он в Telegram.

Пасечник уточнил, что удар пришёлся на район ВВАУШ. На месте происшествия работают оперативники.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, удар, вероятнее всего, был нанесён ракетой Storm Shadow англо-французского производства.