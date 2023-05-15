Пасечник заявил, что при обстреле Луганска никто не пострадал
- РИА Новости
«По предварительной информации Министерства здравоохранения, пострадавших в результате обстрела националистов нет», — сообщил он.
Пасечник подчеркнул, что ВСУ ударили по Луганску в час, когда жители города идут на работу, а дети — в школу.
Обстрел пришёлся на район ВВАУШ. На месте происшествия работают оперативники.
По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, удар, вероятнее всего, был нанесён ракетой Storm Shadow англо-французского производства.