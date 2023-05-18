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Министр обороны Британии подтвердил, что ВСУ начали использовать ракеты Storm Shadow

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Украина начала применять поставленные Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
Министр обороны Британии подтвердил, что ВСУ начали использовать ракеты Storm Shadow
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Как я понимаю, они были применены после того, как мы объявили об их передаче Украине», — приводит ТАСС слова Уоллеса.

12 мая врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Ленинский район Луганска.

В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ применили при обстреле Луганска ракеты англо-французского производства Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD производства США.

Утром 15 мая Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.

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