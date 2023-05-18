Министр обороны Британии подтвердил, что ВСУ начали использовать ракеты Storm Shadow

Украина начала применять поставленные Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

«Как я понимаю, они были применены после того, как мы объявили об их передаче Украине», — приводит ТАСС слова Уоллеса.

12 мая врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Ленинский район Луганска.

В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ применили при обстреле Луганска ракеты англо-французского производства Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD производства США.

Утром 15 мая Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.