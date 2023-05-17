Пасечник рассказал о состоянии ребёнка, пострадавшего при обстреле ВСУ Луганска

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал о состоянии ребёнка, который пострадал при обстреле города со стороны ВСУ.

«На сегодняшний день в больнице остаётся один ребёнок, получивший контузию в результате удара нацистов по столице республики 12 мая. Его жизни ничего не угрожает, врачи работают над скорейшим выздоровлением», — заявил он.

Пасечник добавил, что состояние пострадавших при взрыве в центре города — стабильно тяжёлое.

Врио главы республики отметил необходимость направить пострадавших при обстрелах детей на реабилитацию. По его словам, соответствующее поручение организовать оздоровление уже было передано профильным структурам.

12 мая врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Ленинский район Луганска.

В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ применили при обстреле Луганска ракеты англо-французского производства Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD производства США.

Утром 15 мая Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.