Российская ПВО за сутки перехватила семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — отмечается в сообщении.

15 мая сообщалось, что украинские террористы нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.