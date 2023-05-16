Российская ПВО за сутки перехватила семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — отмечается в сообщении.
15 мая сообщалось, что украинские террористы нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.