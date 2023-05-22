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Пушилин заявил, что система ПВО в ДНР быстро находит методы противодействия обстрелам

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что система противовоздушной обороны региона способна быстро приспосабливаться, в том числе с учётом обстрелов украинской армии с использованием дальнобойных ракет.
Пушилин заявил, что система ПВО в ДНР быстро находит методы противодействия обстрелам
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Наша ПВО достаточно быстро меняет характеристики, смотрит и находит методы противодействия обстрелам», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Пушилин ответил на вопрос, насколько нелегко перехватывать дальнобойные ракеты.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средствами российской ПВО за сутки перехвачены 15 реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган», а также крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

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