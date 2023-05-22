Пушилин заявил, что система ПВО в ДНР быстро находит методы противодействия обстрелам

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что система противовоздушной обороны региона способна быстро приспосабливаться, в том числе с учётом обстрелов украинской армии с использованием дальнобойных ракет.

РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24». «Наша ПВО достаточно быстро меняет характеристики, смотрит и находит методы противодействия обстрелам», — цитирует его ТАСС. Таким образом Пушилин ответил на вопрос, насколько нелегко перехватывать дальнобойные ракеты. Ранее в Минобороны России сообщили, что средствами российской ПВО за сутки перехвачены 15 реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган», а также крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.