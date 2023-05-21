МО: средства ПВО России перехватили 15 РСЗО HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет Storm Shadow

Средствами российской противовоздушной обороны за сутки перехвачены 15 реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган», а также крылатых ракет большой дальности Storm Shadow британского производства.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по Бердянску в Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства.