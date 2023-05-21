Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по Бердянску в Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства.

Об этом он написал в Telegram.

Рогов сообщил, что, по предварительным данным, по городу выпустили семь ракет.

«Четыре из которых Storm Shadow и три ложные цели — обманки, чтобы захлебнулось наше ПВО», — написал он.

Пострадавших в результате атаки нет, добавил Рогов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская ПВО за сутки перехватила двенадцать снарядов РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow.