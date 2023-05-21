Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Рогов сообщил, что, по предварительным данным, по городу выпустили семь ракет.
«Четыре из которых Storm Shadow и три ложные цели — обманки, чтобы захлебнулось наше ПВО», — написал он.
Пострадавших в результате атаки нет, добавил Рогов.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская ПВО за сутки перехватила двенадцать снарядов РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow.