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Марочко: Киев перебросил солдат из Артёмовска на Купянское и Краснолиманское направления

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Командование ВСУ перебросило подразделения из Артёмовска (Бахмута) на Купянское и Краснолиманское направления.
Марочко: Киев перебросил солдат из Артёмовска на Купянское и Краснолиманское направления
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Часть подразделений, покинувших Артёмовск, распределяют на Купянское и Краснолиманское направления», — цитирует его ТАСС.

Марочко рассказал, что после выаода из Артёмовска ряд батальонов направили в населённые пункты Кошаровка и Славянск.

21 мая Министерство обороны России заявило, что освобождение города Артёмовска в Донецкой Народной Республике завершено.

Также российские военные уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.

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