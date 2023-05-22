Марочко: Киев перебросил солдат из Артёмовска на Купянское и Краснолиманское направления

Командование ВСУ перебросило подразделения из Артёмовска (Бахмута) на Купянское и Краснолиманское направления.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Часть подразделений, покинувших Артёмовск, распределяют на Купянское и Краснолиманское направления», — цитирует его ТАСС.

Марочко рассказал, что после выаода из Артёмовска ряд батальонов направили в населённые пункты Кошаровка и Славянск.

21 мая Министерство обороны России заявило, что освобождение города Артёмовска в Донецкой Народной Республике завершено.

Также российские военные уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.