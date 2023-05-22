Минобороны: Вооружённые силы России сбили украинский Ми-8 в ДНР
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«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовое Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сводке Минобороны России.
Отмечается, что также за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременец, Пески, Александровка, Весёлое Донецкой Народной Республики, Сладкая Балка, Марфополь Запорожской области, Сергеевка и Любимовка Херсонской области.
18 мая сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила вертолёт Ми-8 украинской армии в Запорожской области.
Также российская ПВО за сутки перехватила четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и 11 БПЛА.