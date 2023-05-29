Российские средства ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow за сутки

В Минобороны России сообщили о перехвате трёх ракет Storm Shadow за минувшие сутки.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее системы ПВО ВС России сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS и четыре дрона ВСУ.

Также глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о пресечении попытки ВСУ зайти в посёлок Лобковое Запорожской области.