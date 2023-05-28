Минобороны: российские силы ПВО за сутки сбили три ракеты Storm Shadow
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказано в сводке ведомства.
Также сообщается, что ВС России уничтожили четыре украинских БПЛА в районах населённых пунктов Жовтневое Харьковской области, Копани Запорожской области и Славное ДНР.
Ранее ведомство сообщило, что средства противовоздушной обороны России перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow.
Также было перехвачено 19 снарядов РСЗО HIMARS, две ракеты HARM и сбито 12 беспилотников.