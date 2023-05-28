Минобороны: российские силы ПВО за сутки сбили три ракеты Storm Shadow

Системы ПВО ВС России сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS и четыре дрона ВСУ.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказано в сводке ведомства.

Также сообщается, что ВС России уничтожили четыре украинских БПЛА в районах населённых пунктов Жовтневое Харьковской области, Копани Запорожской области и Славное ДНР.

Ранее ведомство сообщило, что средства противовоздушной обороны России перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow.

Также было перехвачено 19 снарядов РСЗО HIMARS, две ракеты HARM и сбито 12 беспилотников.