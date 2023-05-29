В центральных районах: власти Киева сообщили о мощных взрывах в городе

Утром 29 мая в Киеве зафиксировали более десяти взрывов. При этом воздушная тревога объявлялась на большей территории Украины. Как сообщили в Telegram-канале «Военная хроника», одной из целей массированного ракетного удара стали позиции ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны.

В утренние часы 29 мая в Киеве произошло несколько мощных взрывов.

«Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!» — заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, прозвучало свыше десяти взрывов, люди спустились в подвалы и метро.

В Киевской областной военной администрации сообщили о работе системы противовоздушной обороны. При этом в результате падения обломков загорелась крыша двухэтажного строения в Подольском районе города.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

При этом в Telegram-канале «Военная хроника» была названа цель ракетного удара по Киеву.

«Массированный ракетный удар по Киеву. Предположительно, всего по объектам ВСУ в городе порядка 12 прилётов. По предварительным данным, одной из целей стали позиции ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны», — говорится в сообщении.

Также там предположили, что удар по военным объектам в Киеве наносился ракетами «Искандер» или «Кинжал». Кроме того, в Киеве, предположительно, ожидают вторую волну взрывов после пусков ракет «Калибр-НК» из акватории Чёрного моря.

Контрнаступление ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о скором начале контрнаступления со стороны ВСУ.

«Скоро наступит то время, когда мы перейдём к активным наступательным действиям, определим конкретные задачи на подготовку к ним», — цитирует его РИА Новости.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал контрнаступление сложным процессом, который растянется на продолжительное время.

Между тем британское издание The Telegraph писало, что ВСУ пытаются отчаянно восполнить свои ряды перед контрнаступлением. В материале указывается, что украинские войска получили большое количество техники и оружия НАТО, но им всё ещё не хватает людей, которые «являются ключевым фактором в наступлении».

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В свою очередь, авторы Asia Times отметили, что глава киевского режима Владимир Зеленский не решается начать контрнаступление, несмотря на оснащённость ВСУ американским и европейским вооружением.

Как считает бывший офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс, Украина использовала тему предстоящего контрнаступления просто для того, чтобы получить от Запада больше оружия.

Розыск Линдси Грэма

Утром 29 мая МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма.

«Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК», — приводит ТАСС сообщение из базы ведомства.

Ранее в сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине. После этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян.

Позднее в западных СМИ появились статьи, в которых говорится, что пресс-служба офиса президента Украины смонтировала видео с высказываниями Грэма, создав впечатление, что они были произнесены вместе.

В МИД России назвали «циничной» попытку оправдать американского сенатора и его людоедские высказывания.

«Вся эта история с трусливыми оправданиями и нелепыми попытками выгородить Линдси Грэма — ещё один удар по и без того поблёкшей репутации Reuters и BBC, которым пришлось выкручиваться и за Вашингтон, и за Киев. Это не журналистика, а отработка пиар-агентствами заказа «коллективного Запада», — говорится в заявлении.