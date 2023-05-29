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Reuters: Киев смонтировал cлова сенатора Грэма о трате денег США на смерть русских

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В СМИ сообщают, что Киев смонтировал видео с высказываниями американского сенатора Линдси Грэма на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским о «смертях россиян» на Украине и «удачной трате денег» США, создав впечатление, что они были произнесены вместе.

Информация об этом появилась в Reuters.

«Пресс-служба Зеленского обнародовала полные комментарии Грэма, которые указывают на то, что между двумя его высказываниями нет связи», — приводит текст сообщения РИА Новости.

При этом из первоначальных выдержек разговора не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разные промежутки.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказываний Грэма о гибели россиян.

Сутки назад в сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.

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