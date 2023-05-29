Reuters: Киев смонтировал cлова сенатора Грэма о трате денег США на смерть русских
Информация об этом появилась в Reuters.
«Пресс-служба Зеленского обнародовала полные комментарии Грэма, которые указывают на то, что между двумя его высказываниями нет связи», — приводит текст сообщения РИА Новости.
При этом из первоначальных выдержек разговора не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разные промежутки.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказываний Грэма о гибели россиян.
Сутки назад в сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.