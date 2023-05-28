Бастрыкин поручил СК возбудить дело после высказываний сенатора Линдси Грэма о россиянах

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказываний американского сенатора Линдси Грэма о гибели россиян.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян», — сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве напомнили, что на видео, которое появилось в сети, американский сенатор во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России».

Следователи дадут правовую оценку данному факту, утверждается в заявлении.

Ранее в сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.