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Бастрыкин поручил СК возбудить дело после высказываний сенатора Линдси Грэма о россиянах

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказываний американского сенатора Линдси Грэма о гибели россиян.
Бастрыкин поручил СК возбудить дело после высказываний сенатора Линдси Грэма о россиянах
  • РИА Новости

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян», — сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве напомнили, что на видео, которое появилось в сети, американский сенатор во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России».

Следователи дадут правовую оценку данному факту, утверждается в заявлении.

Ранее в сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.

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