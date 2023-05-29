Asia Times: президент Зеленский не решается объявлять контрнаступление
- AP
«Он колеблется, несмотря на оснащённость ВСУ американским и европейским вооружением, включая танки Leopard», — говорится в статье.
В материале отмечается, что многие эксперты считают, что российские войска значительно превосходят украинские численностью и имеют хорошую технику.
По самой оптимистичной оценке, украинцы могут добиться скромных успехов, но за это придётся заплатить большую цену.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные готовы в любой момент начать контрнаступление.