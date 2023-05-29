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МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма

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МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма.
МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма
  • Gettyimages.ru

«Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК», — приводит ТАСС сообщение из базы ведомства.

При этом по какой именно статье разыскивается сенатор, не уточняется.

Ранее в сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказываний Грэма о гибели россиян.

По данным Reuters, Киев смонтировал видео с высказываниями американского сенатора Линдси Грэма на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, создав впечатление, что они были произнесены вместе.

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