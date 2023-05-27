Подоляк назвал наступление ВСУ сложным и долговременным процессом

Наступление ВСУ является сложным процессом и не является вопросом одного дня, оно растянется на продолжительное время, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в беседе с The Guardian. Чиновник заявил, что наступательные действия должны «набрать оборот», на этом фоне он анонсировал больше попыток диверсантов прорваться на российскую территорию.

«Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определённой даты или определённого часа», — сказал он.

Украинский чиновник утверждает, что «некоторые процессы уже происходят».

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.

Как отметила газета Financial Times, украинские войска подвергнутся интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время контрнаступления.