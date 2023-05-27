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Подоляк назвал наступление ВСУ сложным и долговременным процессом

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Наступление ВСУ является сложным процессом и не является вопросом одного дня, оно растянется на продолжительное время, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в беседе с The Guardian. Чиновник заявил, что наступательные действия должны «набрать оборот», на этом фоне он анонсировал больше попыток диверсантов прорваться на российскую территорию.
Подоляк назвал наступление ВСУ сложным и долговременным процессом
  • Gettyimages.ru

«Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определённой даты или определённого часа», — сказал он.

Украинский чиновник утверждает, что «некоторые процессы уже происходят».

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.

Как отметила газета Financial Times, украинские войска подвергнутся интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время контрнаступления.

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