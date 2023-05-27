Подоляк назвал наступление ВСУ сложным и долговременным процессом
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«Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определённой даты или определённого часа», — сказал он.
Украинский чиновник утверждает, что «некоторые процессы уже происходят».
Ранее генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.
Как отметила газета Financial Times, украинские войска подвергнутся интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время контрнаступления.