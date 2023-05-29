«На Александро-Артёмовском и Авдеевском направлении»: российские силы отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ

Бойцы подразделений Южной группировки войск на Александро-Артёмовском и Авдеевском направлениях отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Наряду с этим войска группировки «Восток» поразили опорные пункты украинских военных в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, в ЛНР российские штурмовики взяли в плен более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, сообщили в ЛНР.

Артиллеристы Южной группировки войск нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов возле Белогоровки и Орехово-Васильевки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Также в рамках контрбатарейной борьбы на огневых позициях украинских подразделений уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика».

Кроме того, в районе Орехово-Васильевки экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожил скопление живой силы противника 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«Подразделениями группировки отражены две атаки диверсионно-штурмовых групп противника на Александро-Артёмовском и Авдеевском направлении», — заключил он.

«Штурм-С»

Расчёты самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» управляемыми ракетами уничтожили опорный пункт ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Преимущество «Штурм-С» в том, что можно работать в любую погоду. В том числе по подвижной технике. Противник технику сейчас бережёт. На открытую местность её не выгоняет. В основном они находятся в обороне. Поэтому с нашей техники работаем по опорным пунктам», — сказал командир взвода с позывным Белый.

По его словам, целью был труднодоступный опорный пункт, по которому было выпущено две ракеты: «Нашли место, откуда можно было произвести пуск. Выехали незамедлительно. Произвели два пуска, в результате чего он был поражён».

Расчёты самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» управляемыми ракетами уничтожили опорный пункт ВСУ

«Восток»

На Южно-Донецком направлении артиллерийским огнём уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и миномётный расчёт, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

При этом на Запорожском направлении расчётами самоходных миномётов «Тюльпан» поражены опорные пункты противника неподалёку от Пятихатки (Днепропетровская область) и Новоданиловки (Запорожская область).

«В районе Каменского огнём артиллерии уничтожено два миномётных расчёта боевиков», — заключил Гордеев.

Сергей Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных автомобилистов России с профессиональным праздником, отметив, что автомобильные войска в ходе СВО эффективно выполняют поставленные перед ними задачи.

«29 мая в Вооружённых силах Российской Федерации отмечается День военного автомобилиста. На всех этапах своей более чем вековой истории личный состав автомобильных войск вносил значимый вклад в обеспечение безопасности страны», — говорится в поздравлении.

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Он отметил, что в данный момент воины-автомобилисты успешно овладевают новейшими образцами вооружения и военной техники, совершенствуют профессиональное мастерство.

«Принимая участие в специальной военной операции, они действуют чётко и грамотно, эффективно выполняют поставленные перед ними ответственные задачи в самых непростых условиях обстановки», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Шойгу также пожелал всем военным автомобилистам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо России.

ЛНР

В районе Белогоровки (Луганская Народная Республика) российские войска взяли в плен более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«За истекшие двое суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населённого пункта Белогоровка», — цитирует его ТАСС.

По его словам, украинским военнопленным оказали медицинскую помощь и отправили их в место содержания, «отвечающее всем нормам международного гуманитарного права».

«На данный момент с ними работают следственные органы», — добавил он.