Марочко: ВСУ оставили позиции на Купянском направлении на фоне сильных дождей
Его слова приводит ТАСС.
«На купянском направлении украинские боевики из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены оставить второстепенные позиции», — отметил Марочко.
По его словам, это касается позиций, которые ВСУ оборудовали в низинах и оврагах в районах Куземовки, Новосёловского и Стельмаховки.
Марочко добавил, что командование украинских войск решило усилить данным личным составом свои наряды на стратегических высотах.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении.