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Марочко: ВСУ оставили позиции на Купянском направлении на фоне сильных дождей

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что военные украинской армии на Купянском направлении оставили часть своих позиций из-за того, что их затопило в результате сильных дождей.

Его слова приводит ТАСС.

«На купянском направлении украинские боевики из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены оставить второстепенные позиции», — отметил Марочко. 

По его словам, это касается позиций, которые ВСУ оборудовали в низинах и оврагах в районах Куземовки, Новосёловского и Стельмаховки.

Марочко добавил, что командование украинских войск решило усилить данным личным составом свои наряды на стратегических высотах.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении.

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