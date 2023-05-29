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ТАСС: российские военные поразили командный пункт ВСУ под Марьинкой

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Южная группировка войск уничтожила расчётом самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» командный пункт ВСУ на Марьинском направлении.

Об этом ТАСС рассказал командир расчёта с позывным «Связист».

Он отметил, что основная работа расчёта приходится на укрепрайоны: лесопосадки, траншеи, окопы.

«Редко, но работаем по зданиям... В том числе отработали по командно-наблюдательному пункту противника», — сказал российский военный.

Ранее группировка «Юг» отразила две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп.

Также сообщалось о поражении опорных пунктов ВСУ российской группировкой сил «Восток».

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