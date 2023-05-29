Группировка «Юг» отразила две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп

Начальник пресс-центра «Южной» группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что российские военные отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп.

Об этом информирует РИА Новости.

«Отражены две атаки диверсионно-штурмовых групп противника на Александро-Артёмовском и Авдеевском направлении», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударе по пункту временной дислокации иностранных наёмников.

Также ВС России поразили командные пункты двух бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Кроме того, системы ПВО ВС России сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS и четыре дрона ВСУ.