В Харьковской области: в Минобороны РФ сообщили об ударе по пункту временной дислокации иностранных наёмников
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Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В районе города Богодухов Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников», — говорится в сводке о ходе СВО.
По данным ведомства, авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразила 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах. В районах населённых пунктов Торецк (ДНР) и Новоандреевка (Запорожская область) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.
В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Наряду с этим уничтожено четыре украинских беспилотника.
Обстановка на разных направлениях СВО
Как рассказали в МО, на Купянском направлении силами группировки войск «Запад» поражены живая сила и техника противника в районах н. п. Першотравневое, Тимковка и Двуречная (Харьковская область), а также Новосёловское и Стельмаховка (ЛНР).Также на russian.rt.com Противник понёс значительные потери: ВС РФ отразили попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на двух направлениях
В районах н. п. Лиман Первый и Берестовое (Харьковская область) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Противник за сутки потерял здесь более 30 человек, бронеавтомобиль и два пикапа. Кроме того, в районах н. п. Зализный Мост (Черниговская область) и Жовтневое (Харьковская область) были уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого Иностранного легиона.
По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразила подразделения противника в районах н. п. Торское и Терны (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Как уточнили в МО, за сутки уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
На Донецком направлении в результате действий подразделений, ударов авиации и артиллерии группировки войск «Юг» за сутки уничтожены до 340 украинских военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
В районах Георгиевки и Краматорска (ДНР) уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы «Лиман».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Новоандреевка, Новоданиловка и Червоное (Запорожская область) и Водяное (ДНР).
За сутки противник потерял здесь свыше 100 военнослужащих и четыре автомобиля. В районе н. п. Новоуспеновское (Запорожская область) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе н. п. Степовое (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
На Херсонском направлении за сутки уничтожены до десяти украинских военнослужащих, три пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Военкоры RT — о ситуации на передовой
Военкор RT Андрей Филатов опубликовал видео обстрела российской артиллерией украинских боевиков на Донецком направлении.
- Российские военные работают по взводу противника на Донецком направлении
На записи видно, как российские военные работают по группе противника, обнаруженной в лесополосе.
«В теплаке увидел: минимум их 12 человек, а потом посмотрел, может быть, даже больше — до 20. Скорее всего, ротация», — сказал Филатов.
Российские военные нанесли несколько ударов, после чего противник сначала рассредоточился по лесополосе, а затем нашёл укрытие. По словам военкора, минимум три удара пришлось по группе военных ВСУ.