Пункт временной дислокации зарубежных наёмников поражён в районе города Богодухов Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, за минувшие сутки в ходе СВО также были уничтожены склад боеприпасов «Иностранного легиона» и командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ. Средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В районе города Богодухов Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников», — говорится в сводке о ходе СВО.

По данным ведомства, авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразила 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах. В районах населённых пунктов Торецк (ДНР) и Новоандреевка (Запорожская область) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Наряду с этим уничтожено четыре украинских беспилотника.

Обстановка на разных направлениях СВО

Как рассказали в МО, на Купянском направлении силами группировки войск «Запад» поражены живая сила и техника противника в районах н. п. Першотравневое, Тимковка и Двуречная (Харьковская область), а также Новосёловское и Стельмаховка (ЛНР).

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В районах н. п. Лиман Первый и Берестовое (Харьковская область) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Противник за сутки потерял здесь более 30 человек, бронеавтомобиль и два пикапа. Кроме того, в районах н. п. Зализный Мост (Черниговская область) и Жовтневое (Харьковская область) были уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого Иностранного легиона.

По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразила подразделения противника в районах н. п. Торское и Терны (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Как уточнили в МО, за сутки уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении в результате действий подразделений, ударов авиации и артиллерии группировки войск «Юг» за сутки уничтожены до 340 украинских военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

В районах Георгиевки и Краматорска (ДНР) уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы «Лиман».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Новоандреевка, Новоданиловка и Червоное (Запорожская область) и Водяное (ДНР).

За сутки противник потерял здесь свыше 100 военнослужащих и четыре автомобиля. В районе н. п. Новоуспеновское (Запорожская область) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе н. п. Степовое (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до десяти украинских военнослужащих, три пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Военкоры RT — о ситуации на передовой

Военкор RT Андрей Филатов опубликовал видео обстрела российской артиллерией украинских боевиков на Донецком направлении.

Российские военные работают по взводу противника на Донецком направлении

На записи видно, как российские военные работают по группе противника, обнаруженной в лесополосе.

«В теплаке увидел: минимум их 12 человек, а потом посмотрел, может быть, даже больше — до 20. Скорее всего, ротация», — сказал Филатов.

Российские военные нанесли несколько ударов, после чего противник сначала рассредоточился по лесополосе, а затем нашёл укрытие. По словам военкора, минимум три удара пришлось по группе военных ВСУ.