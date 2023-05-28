Противник понёс значительные потери: ВС РФ отразили попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на двух направлениях

Российские военные пресекли попытки украинских боевиков вернуть утраченные позиции на невском участке и в районе Серебрянского лесничества, заявили в группировке ВС РФ «Центр». В результате этих событий противник понёс значительные потери в личном составе. Также сообщается, что тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» поразили места скопления техники и опорные пункты ВСУ.

Сводки пресс-центров группировок войск

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении тяжёлые огнемётные системы поразили опорные пункты украинских войск.

По его словам, расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Стрела-10» уничтожили снаряд системы HIMARS и беспилотники ВСУ в районах населённых пунктов Кременная и Червоная Диброва.

Между тем истребители-бомбардировщики Су-34 группировки «Центр» нанесли бомбовый удар по опорным пунктам противника в районе Серебрянки, а тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» поразили места скопления техники и опорные пункты ВСУ.

Савчук также рассказал, что российские военные отразили попытки ВСУ вернуть утраченные позиции.

«Националисты 66-й механизированной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли попытки вернуть утраченные позиции, проведя атаки на невском участке и в районе Серебрянского лесничества», — сообщил он.

По словам представителя группировки «Центр», по итогам авиационного удара и огня артиллерии противник понёс значительные потери в личном составе.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, на Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки противником передовых позиций российских военных.

Гордеев рассказал, что мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии уничтожили два миномётных расчёта, расчёт противотанкового гранатомёта и живую силу противника. Огнём артиллерии поражены опорные пункты ВСУ в районах населённых пунктов Новополье и Новосёлки.

Наряду с этим расчёты самоходных миномётов «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации боевиков в районе н. п. Великая Новосёлка.

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Кроме того, в районе Елизаветовки барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab. Расчётами тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» поражена живая сила противника в районе Новомихайловки.

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотники ВСУ типа «Валькирия» и «Фурия».

Помимо этого, на Запорожском направлении артиллерия поразила опорный пункт противника в районе н. п. Новоивановка. Кроме того, уничтожен миномётный расчёт в районе Гуляйполя.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы Херсонской области, ВС РФ поразили в регионе наблюдательный пункт ВСУ, в результате чего поражены до семи бойцов ВСУ. Также уничтожены гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика».

Взрывы на Украине

В Киеве заявили о самой массированной атаке дронов с начала вооружённого конфликта на Украине.

Как рассказал глава городской военной администрации Сергей Попко, в ночь на 28 мая воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. По его словам, речь идёт о 14-й по счёту атаке города с начала мая.

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Мэр города Виталий Кличко рассказал, что в результате ночных событий в одном из районов украинской столицы разрушен склад общей площадью 1 тыс. кв. м.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в ряде других регионов страны, в частности в Житомирской и Черкасской областях.

Обстрелы городов ДНР

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки формирования ВСУ обстреляли территорию республики как минимум 30 раз, применив 156 единиц различных боеприпасов.

Украинские войска вели огонь из реактивных систем залпового огня, а также артиллерии калибра 152 и 155 мм. Под обстрелами оказались несколько районов Донецка, а также Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Благодатное, Володарское и Волноваха.

В представительство ДНР в СЦКК поступили сведения о гибели женщины и ранении мужчины в результате обстрелов. Кроме того, повреждено 20 жилых домостроений.