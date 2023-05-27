Мэр: в Донецке украинский снаряд попал в квартиру многоэтажного дома

В Куйбышевском районе Донецка украинский снаряд попал в квартиру многоэтажного дома на улице Вахрушева. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

РИА Новости

«В результате варварского обстрела укронацистов зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома по улице Вахрушева», — написал он в Telegram. 27 мая украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 23 снаряда калибра 155 мм.