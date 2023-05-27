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Мэр: в Донецке украинский снаряд попал в квартиру многоэтажного дома

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В Куйбышевском районе Донецка украинский снаряд попал в квартиру многоэтажного дома на улице Вахрушева. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр: в Донецке украинский снаряд попал в квартиру многоэтажного дома
  • РИА Новости

«В результате варварского обстрела укронацистов зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома по улице Вахрушева», — написал он в Telegram.

27 мая украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 23 снаряда калибра 155 мм.

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