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ТАСС: ВС России уничтожили САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 на Херсонском направлении

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Российские военные уничтожили гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» на Херсонском направлении.
ТАСС: ВС России уничтожили САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 на Херсонском направлении
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что ВС России артиллерийским огнём в районе населённого пункта Новокаиры уничтожили 122-мм гаубицу Д-30 с боекомплектом.

«Потери — шесть погибших военных ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести», — сказано в заявлении.

Также в районе населённого пункта Янтарное были уничтожены САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем из пяти человек и боекомплект.

Ранее подполковник Булат Шамсиев заявил, что российская армия освободила несколько населённых пунктов, заманив ВСУ в огневой мешок.

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