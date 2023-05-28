ТАСС: ВС России уничтожили САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 на Херсонском направлении
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Отмечается, что ВС России артиллерийским огнём в районе населённого пункта Новокаиры уничтожили 122-мм гаубицу Д-30 с боекомплектом.
«Потери — шесть погибших военных ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести», — сказано в заявлении.
Также в районе населённого пункта Янтарное были уничтожены САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем из пяти человек и боекомплект.
Ранее подполковник Булат Шамсиев заявил, что российская армия освободила несколько населённых пунктов, заманив ВСУ в огневой мешок.