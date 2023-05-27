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ВС России освободили населённые пункты, заманив ВСУ в огневой мешок

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Российская армия освободила несколько населённых пунктов, заманив ВСУ в огневой мешок, рассказал подполковник Булат Шамсиев.
ВС России освободили населённые пункты, заманив ВСУ в огневой мешок
  • РИА Новости

«Была команда отойти на более выгодные рубежи, вынудив противника войти в огневой мешок», — заявил Шамсиев на видео в Telegram-канале Минобороны России.

Он отметил, что украинские военные были вынуждены отойти на исходные позиции, понеся потери в живой силе и технике.

В военном ведомстве уточнили, что в результате российские войска освободили несколько населённых пунктов.

Ранее российские военные уничтожили в районе Авдеевки склад боеприпасов 110-й бригады ВС Украины.

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