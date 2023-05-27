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Минобороны: группировка «Восток» уничтожила за сутки до 120 украинских военных

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Группировка войск ВС России «Восток» уничтожила за сутки до 120 военных украинской армии.
Минобороны: группировка «Восток» уничтожила за сутки до 120 украинских военных
  • AP

Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 120 военнослужащих ВС Украины, также уничтожены боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства Соединённых Штатов AN/TPQ-37.

Кроме того, российские военные уничтожили в районе Авдеевки склад боеприпасов 110-й бригады ВС Украины.

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