РИА Новости: «Солнцепёк» ЗВО уничтожил украинский опорный пункт на Сватовском направлении
Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал командир расчёта с позывным «Урал».
«Цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом», — сказал военный.
Он также отметил увеличение точности ударов со стороны российских военнослужащих, а также улучшение их эффективности.
Ранее российские военные поразили командный пункт ВСУ под Марьинкой.
Также группировка сил «Восток» поразила опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении.