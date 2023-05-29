РИА Новости: «Солнцепёк» ЗВО уничтожил украинский опорный пункт на Сватовском направлении

Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» ЗВО после получения координат уничтожил одним термобарическим снарядом украинский опорный пункт с личным составом противника на Сватовском направлении в Донбассе.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал командир расчёта с позывным «Урал».

«Цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом», — сказал военный.

Он также отметил увеличение точности ударов со стороны российских военнослужащих, а также улучшение их эффективности.

Ранее российские военные поразили командный пункт ВСУ под Марьинкой.

Также группировка сил «Восток» поразила опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении.