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Минобороны: группировка ВС России «Центр» за сутки уничтожила до 60 украинских военных

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Группировка Вооружённых сил России «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 военных и семь единиц техники ВСУ, заявили в российском Минобороны.
Минобороны: группировка ВС России «Центр» за сутки уничтожила до 60 украинских военных
  • РИА Новости

В сводке ведомства сказано, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВС Украины в районах населённых пунктов Кузьмино ЛНР и и Торское ДНР.

При этом российские военные уничтожили до 60 украинских военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

5 июня начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук сообщил, что Вооружённые силы России заставили боевиков из трёх бригад украинской армии на Краснолиманском направлении рассеяться по лесу, нанеся по ним удар артиллерией и авиацией.

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