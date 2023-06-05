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ВС России обратили в бегство три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

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Вооружённые силы России заставили боевиков из трёх бригад украинской армии на Краснолиманском направлении рассеяться по лесу, нанеся по ним удар артиллерией и авиацией.
ВС России обратили в бегство три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» подполковника Александра Савчука.

Как рассказал Савчук, российские бойцы обнаружили перемещение 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества. 

По его словам, по украинским военным нанесли огонь артиллерией и авиаудары. В результате бригады ВСУ и Нацгвардии понесли значительные потери и рассредоточились в лесном массиве.

2 июня в пресс-центре группировки Вооружённых сил России «Центр» рассказали, что артиллерия поразила военных ВСУ, предпринявших три попытки вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.

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