Вооружённые силы России заставили боевиков из трёх бригад украинской армии на Краснолиманском направлении рассеяться по лесу, нанеся по ним удар артиллерией и авиацией.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» подполковника Александра Савчука.

Как рассказал Савчук, российские бойцы обнаружили перемещение 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества.

По его словам, по украинским военным нанесли огонь артиллерией и авиаудары. В результате бригады ВСУ и Нацгвардии понесли значительные потери и рассредоточились в лесном массиве.

2 июня в пресс-центре группировки Вооружённых сил России «Центр» рассказали, что артиллерия поразила военных ВСУ, предпринявших три попытки вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.