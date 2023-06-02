«Противник понёс потери и отошёл»: в ВС РФ заявили о трёх попытках ВСУ вернуть утраченные позиции в районе ЛНР

Артиллерия поразила военнослужащих ВСУ, которые предприняли три попытки вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества (ЛНР), заявили в пресс-центре группировки ВС РФ «Центр». По словам военных, российская авиация также нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, сосредоточениям живой силы и огневых средств противника в нескольких районах.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении ВСУ предприняли три попытки вернуть утраченные позиции.

«В районе Серебрянского лесничества подразделения 67-й механизированной бригады предприняли три попытки вернуть утраченные позиции. В результате нанесения огневого поражения артиллерией группировки войск «Центр» противник понёс значительные потери и отошёл», — рассказал Савчук.

По его словам, расчёты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и «Тор-М1» уничтожили реактивный снаряд системы HIMARS и беспилотник украинских боевиков в районе населённых пунктов Рубежное и Житловка.

Кроме того, авиация группировки «Центр» нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, сосредоточениям живой силы и огневых средств противника в районах населённых пунктов Серебрянка, Кременная, Червоная Диброва.

По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении.

«В районе населённого пункта Молчаново отражены две попытки атаки противника из состава 70-го отдельного стрелкового батальона в пешем порядке», — сказал он.

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Как уточнил Зыбинский, противник нанёс удары из реактивной системы залпового огня «Град» по своим отступавшим подразделениям, потери составили до взвода личного состава. Впоследствии семь военнослужащих сдались в плен.

Помимо этого, военные применили тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк», уничтожив до взвода живой силы противника и танк в полосе обороны 1-й танковой армии.

По словам Зыбинского, авиация группировки «Запад» нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ и по подразделениям территориальной обороны.

Атаки беспилотников

Исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин заявил, что два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в регионе.

«Сегодня около 03:00 в д. Пересна Починковского района и в д. Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса», — написал он в Telegram.

Также по теме Старовойт: подъезд многоэтажного дома и частные дома в Курске повреждены при атаке БПЛА Подъезд многоэтажного дома и несколько частных домов повреждены в Курске в результате атаки украинских беспилотников.

Он отметил, что в результате атаки жертв и пострадавших нет. Также не было зафиксировано критических повреждений и пожаров.

Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт заявил, что система ПВО сбила рядом с Курском несколько украинских беспилотников.

Позднее он уточнил, что при атаке БПЛА были повреждены подъезд многоэтажного дома и частные дома. Старовойт подчеркнул, что в ходе этих событий никто не пострадал.

Обстрелы городов Донбасса

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки формирования ВСУ обстреляли территорию республики как минимум 84 раза, применив 575 единиц различных боеприпасов.

При обстрелах противник использовал артиллерию калибра 152 и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня. Под огнём оказались несколько районов Донецка, а также Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Новотроицкое, Ольгинка и Владимировка.

В результате украинских обстрелов погибли три мирных жителя, ещё четверо гражданских, в том числе дети 2008 и 2013 годов рождения, получили ранения.

Повреждены 34 жилых домостроения и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Между тем утром 2 июня обстрелы продолжились. В частности, представительство республики в СЦКК сообщило об ударах по Александровке и Макеевке, по каждому из населённых пунктов был выпущен залп из 20 снарядов РСЗО.