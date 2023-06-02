Два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области

Исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин заявил, что два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в регионе.

«Сегодня около 03:00 в д. Пересна Починковского района и в д. Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса», — написал он в Telegram.

Он отметил, что в результате атаки жертв и пострадавших нет. Также не было зафиксировано критических повреждений и пожаров.

Анохин добавил, что оперативные службы уже работают на месте для устранения последствий.

Ранее система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском.