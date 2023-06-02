Губернатор Старовойт: система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что система ПВО сбила рядом с Курском несколько украинских беспилотников.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее курские власти опровергли фейк об эвакуации жителей трёх улиц регионального центра.

Также сообщалось, что удар украинского дрона обесточил село Гоголевка в Курской области.

Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.