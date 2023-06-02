Губернатор Старовойт: система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.
Ранее курские власти опровергли фейк об эвакуации жителей трёх улиц регионального центра.
Также сообщалось, что удар украинского дрона обесточил село Гоголевка в Курской области.
Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.