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Губернатор Старовойт: система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что система ПВО сбила рядом с Курском несколько украинских беспилотников.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее курские власти опровергли фейк об эвакуации жителей трёх улиц регионального центра.

Также сообщалось, что удар украинского дрона обесточил село Гоголевка в Курской области.

Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.

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