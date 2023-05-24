Курские власти опровергли фейк об эвакуации жителей трёх улиц регионального центра

Информация об эвакуации жителей трёх улиц в Курске силами МЧС является фейковой.

«Очередная дезинформация от украинских спецслужб», — сказано в сообщении правительства Курской области в Telegram.

Как передаёт РИА Новости, фейковое сообщение, судя по скриншоту, отправляли людям в личные сообщения с аккаунта, который якобы принадлежит МЧС России.

В нём сказано, что городская администрация проводит эвакуацию жителей улиц Черняховского, Харьковской и Резиновой, призывает людей взять документы и немедленно пройти ко Дворцу молодёжи.

18 мая в главном управлении МЧС России по Белгородской области сообщили, что информация о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в регион является ложной.

В ведомстве подчеркнули, что цель этой дезинформации — посеять панику среди населения региона.