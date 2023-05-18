Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В МЧС опровергли сообщения о проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область

Короткая ссылка
Информация о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область является ложной, она направлена на устрашение местных жителей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В МЧС опровергли сообщения о проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область
  • РИА Новости

«Жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ», — говорится в заявлении в Telegram.

В министерстве подчеркнули, что цель этой дезинформации —  посеять панику среди населения региона.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить