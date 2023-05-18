В МЧС опровергли сообщения о проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область

Информация о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область является ложной, она направлена на устрашение местных жителей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

РИА Новости

«Жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ», — говорится в заявлении в Telegram. В министерстве подчеркнули, что цель этой дезинформации — посеять панику среди населения региона. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.