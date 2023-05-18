В МЧС опровергли сообщения о проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область
- РИА Новости
«Жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ», — говорится в заявлении в Telegram.
В министерстве подчеркнули, что цель этой дезинформации — посеять панику среди населения региона.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.