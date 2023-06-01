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Минобороны: ВС России нанесли два удара по резервам ВСУ в районах сёл Огурцово и Гатище

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В Министерстве обороны России сообщили, что российская армия нанесла два удара по украинским террористам в районах сёл Огурцово и Гатище.
Минобороны: ВС России нанесли два удара по резервам ВСУ в районах сёл Огурцово и Гатище
  • РИА Новости

«В 04:57 нанесено на территории Украины два удара армейской авиацией ВКС России по резервам противника в районах Огурцово и Гатище», — сообщает ведомство.

Позднее украинцы понесли ещё ряд потерь в результате российских ударов. Так, например, С 06:10 до 06:50 по боевикам отработала артиллерия, ракеты и тяжёлые огнемётные системы, а позднее, с 07:00 до 09:50, по отступающим террористам авиация России нанесла ещё девять ударов.

Отмечается, что всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожены более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град» и пикап.

Ранее в Минобороны России рассказали о нескольких попытках украинских боевиков напасть на российскую территорию. Одна была предпринята в ночь на 1 июня, а несколько других террористы предприняли уже утром 1-го числа.

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