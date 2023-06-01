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Минобороны России: утром 1 июня 70 украинских боевиков участвовали в атаке на Шебекино

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В Министерстве обороны России заявили, что 70 украинских боевиков участвовали в утренней атаке на Шебекино.
Минобороны России: утром 1 июня 70 украинских боевиков участвовали в атаке на Шебекино
  • РИА Новости

Также в ведомстве добавили, что к нападению боевики привлекли пять танков и другую военную технику.

«С 06:05 до 06:45 украинские террористические формирования, нарастив усилия, предприняли... попытку прорыва на территорию Российской Федерации из районов Плетнёвки и Волчанска. Всего в атаке участвовали до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один КамАЗ», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 июня ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град». В результате было повреждено несколько зданий, пострадали 12 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии.

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