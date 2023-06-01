ВСУ в ночь на 1 июня предприняли попытку атаки в направлении МАПП «Шебекино»
- РИА Новости
Как уточнили в Минобороны России, попытка атаки произошла в 03:57 силами группы военных до 30 человек после часового обстрела погранпункта и жилых кварталов Новой Таволжанки.
«Противник в составе трёх боевых бронированных машин, четырёх пикапов и 30 боевиков предпринял попытку атаки в направлении ВОЛЧАНСК, международный автомобильный пункт пропуска «Шебекино», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, группа из 15 украинских военных попытались проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, но подорвались на минном поле.
«Ещё одна украинская террористическая группа... выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. Боевики были рассеяны. Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину», — добавили в Минобороны.
По информации медиков, 11 человек были госпитализированы 1 июня в Белгородской области после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.
Четверо находятся в тяжёлом состоянии. По словам местных жителей, массированный обстрел начался около трёх часов ночи.
Подробнее — в видео RT.