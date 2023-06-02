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МО: ВСУ трижды пытались вернуть позиции на Краснолиманском направлении

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Украинские военные три раза пытались вернуть позиции на Краснолиманском направлении, но после удара российской артиллерии понесли значительные потери.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества подразделения 67 механизированной бригады ВСУ предприняли три попытки вернуть утраченные позиции», — приводит его слова РИА Новости.

Савчук рассказал, что после удара российской артиллерии бойцы ВСУ понесли значительные потери и отошли.

1 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили до 80 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВС Украины на Краснолиманском направлении.

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