МО: ВСУ трижды пытались вернуть позиции на Краснолиманском направлении

Украинские военные три раза пытались вернуть позиции на Краснолиманском направлении, но после удара российской артиллерии понесли значительные потери.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества подразделения 67 механизированной бригады ВСУ предприняли три попытки вернуть утраченные позиции», — приводит его слова РИА Новости.

Савчук рассказал, что после удара российской артиллерии бойцы ВСУ понесли значительные потери и отошли.

1 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили до 80 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВС Украины на Краснолиманском направлении.